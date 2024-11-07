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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Danone Lüleburgaz'da yatırımını 2'ye katlayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Danone Lüleburgaz'da yatırımını 2'ye katlayacak

        Üretim hatlarına üçüncüsünü eklemek için yola çıkan Danone Türkiye, toplam yatırım tutarını 1 milyar TL'ye ulaştırmayı hedefliyor. Türkiye'nin Danone içerisindeki stratejik önemini pekiştirdiğine vurgu yapan Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan,"Lüleburgaz Üretim Yerleşkemizde üretilen sütlü ürünlerimizin bölgeye ihracatına başladık. Bu sayede sütlü ürünler ihracatımızı 2 katına çıkardık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:36
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        Danone Lüleburgaz'da yatırımını 2'ye katlayacak
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        Danone, geçtiğimiz yıl medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamasının ardından, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor.

        Dünyada 100 yılı aşkın, Türkiye’de ise 40 yıldır faaliyetlerini “Mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma” global misyonu doğrultusunda yürüten Danone, Türkiye’ye duyduğu güven ve inançla bölgesel yapılanmasında önemli bir değişikliğe imza atıyor.

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        Geçtiğimiz yıl medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlayan şirket, şimdi ise Gürcistan’dan Moğolistan’a kadar uzanan, geniş bir coğrafyanın stratejik yönetim sorumluluğunu üstleniyor.

        Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan konuyla ilgili “Danone Türkiye olarak, bu önemli sorumluluğu üstlendiğimiz için büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Medikal beslenme portföyümüzün yerli üretiminde elde ettiğimiz başarı grafiği hem Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmamız hem de bölgede stratejik liderliği üstlenmemizle devam ediyor. Söz konusu bölge Gürcistan’dan Moğolistan’a, 10’u aşkın dilin konuşulduğu, derin tarihsel köklere sahip ve birçok kültürü barındıran yaklaşık 99 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu büyük bölgede Danone’nin mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        Görsel: Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan
        Görsel: Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan

        LÜLEBURGAZ'A YATIRIMI 1 MİLYAR TL’YE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

        Danone Türkiye geçtiğimiz yıl Lüleburgaz Üretim Yerleşkesine yaptığı 450 milyon TL’yi aşkın yatırımla medikal beslenme portföyünün yerli üretimine başlamıştı. Danone’nin hem sütlü ürünler hem de medikal beslenme ürünleri üreten bu kapsamdaki ilk hibrit fabrikası olma özelliği taşıyan tesis, kapasitesini artırmak üzere yatırım almaya devam ediyor. Üretim hatlarına üçüncüsünü eklemek için düğmeye basan Danone Türkiye, toplam yatırım tutarını ise 1 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyor. İç pazardaki ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ihracat yaptığı İngiltere, Macaristan ve Slovakya gibi çok sayıda ülkeye İrlanda ve Kazakistan’ı da ekledi.

        "SÜTLÜ ÜRÜNLER İHRACATIMIZI 2 KATINA ÇIKARDIK"

        Medikal beslenme portföyünün yerli üretim ve ihracatında elde edilen başarının Türkiye’nin Danone içerisindeki stratejik önemini pekiştirdiğine vurgu yapan Küçükcan: “Geçtiğimiz yıl, 2 yıl içerisinde kapasitemizi yüzde 50 artırmayı ve ihracatımızı 3 katına çıkarmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada sadece 1 yıl içerisinde ihracatımızı 2 katına çıkararak koyduğumuz hedeflerin önünde gidiyoruz. Ayrıca, bu yeni yapılanma ile birlikte kapılarımızı yeni ihracat fırsatlarına da açtık. Bu bağlamda Lüleburgaz Üretim Yerleşkemizde üretilen sütlü ürünlerimizin bölgeye ihracatına başladık. Bu sayede sütlü ürünler ihracatımızı 2 katına çıkardık” dedi.

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