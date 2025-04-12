Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, adliyeye sevk edildi - Magazin haberleri

        Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, adliyeye sevk edildi

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Gözaltına alınan eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Çetin'in tutuklanmasının ardından Danla Bilic ilk açıklamasını yaptı; "uygun görülen cezayı alana kadar pes etmemeye kararlıyım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içerisindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

        30 yaşındaki Bilic'in başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, Berk Çetin’i Denizli’de yakalayarak gözaltına aldı. Çetin, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

        "UYGUN GÖRÜLEN CEZAYI ALANA KADAR PES ETMEMEYE KARARLIYIM"

        Çetin'in tutuklanmasının ardından Danla Bilic ilk açıklamasını yaptı. Sosyal medya fenomeni, "Desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımı ile sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım. Bu akşam saatlerinde alınan tutuklama kararı bir nebze içime su serpse de süreç sonuçlanana, Berk Çetin hak ettiği ve uygun görülen cezayı alana kadar pes etmemeye kararlıyım. 'Bir sonrakinde ne yapacak' korkusunu yaşamak zorunda bırakılan bir kadın olarak aklım ve kalbim artık sadece bu endişeyle yaşamaya çalışan tüm kadınlarda. Darısı defalarca şikayet edildiği halde serbest gezen diğerlerinin başına" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        DARP İDDİALARINI REDDETTİ

        Şüpheli Berk Çetin, emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikâyetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını, gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi.

        Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten Berk Çetin, ani bir sinirle Danla Bilic'in omuzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Çetin, Bilic'e yumruk atarak darp ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        DANLA BİLİC'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ekol TV, Danla Bilic'in ifadesine ulaştı. Danla Bilic'in ifadesinde şunları söyledi: Hakkında şikâyetçi olacağım şahıs eski sevgilim olan Berk Çetin’dir. Berk, bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silahla girdi. Ben bu konularla alakalı savcılık makamında şikâyette bulunmuştum. Bu eylemlere yönelik şikâyetim devam etmektedir. 11 Nisan günü saat 15:30 sıralarında Göktürk’teki bir spor kulübüne gittim. Kafeterya kısmında oturduğum esnada Berk bir anda yanıma geldi. Berk’i yanımda görünce bir sorun yaşanmaması için eşyalarımı toplayıp uzaklaşmak istedim. Ben gideceğim" dedim. Berk, bana "Neden gidiyorsun?" dedi. Bende kendisine daha önce beni aynı yerde yumruk atarak darp ettiği için "Belki yumruk atarsın" şeklinde söylemde bulundum. Benim bu söylemimin hemen akabinde Berk, benim kafama yumruklar atarak beni darp etti. Ayağa kalktım ve uzaklaşmaya çalışırken benim önüme geçip benim çeneme tekrardan yumruk attı. Çığlık attım ve kulüpte bulunan insanlar yanıma geldi. Berk'i alarak uzaklaştırdılar. Şahsın bana darp uyguladığını spor kulübünde bulunan hocalar ve garsonlar görmüştür. İfade vermek istemeleri durumunda yönlendirebilirim."

        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Haberi Görüntüle
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Danla Bilic
        #berk çetin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Habertürk Anasayfa