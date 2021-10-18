AA

Danıştay 10. Dairesinin Türk Dermatoloji Derneğinin açtığı dava sonucunda güzellik merkezlerindeki epilasyon cihazlarını kullanımdan kaldırmaya ilişkin kararını protesto etmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen güzellik uzmanları, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı.

İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın, grup adına burada yaptığı basın açıklamasında, ülke genelindeki 100 binden fazla güzellik salonunda çalışan 400 binin üzerinde kişiden yüzde 99'unun kadınlardan oluştuğuna dikkati çekerek, verilen kararın kendilerini "bir cımbıza mahkum edemeyeceğini" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak verilen haklarının bir anda ellerinden alındığını savunan Aydın, şöyle konuştu:

"Danıştay 10. Dairesi; Türk Dermatoloji Derneğinin açmış olduğu dava ile Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu yönetmeliği hiçe sayarak, kullanma hakkı bize ait olan epilasyon cihazlarını kullanımdan kaldırmaya karar verdi. Bu alınan karar, seansları devam eden müşterilerimizi mağdur etmiş ve yatırım yapan esnafımızı maddi çıkmaza sürüklemiştir. Bu karar; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarımızı, eğitim haklarımızı, 5362 sayılı kanun ile korunan esnaf ve sanatkar haklarımızı hiçe saymaktan başka hiçbir şey değildir."

Bu konuda açılan davaların, sektörden rant elde etmek isteyen kişilerin kolay yoldan para kazanma arzusunun yansımaları olduğunu öne süren Aydın, "Bazı kişiler sektörümüzden rant elde edecek diye 400 binden fazla uzmanımızın işsiz kalacağı karanlık senaryoya, Türkiye'deki 400 bin kişiyi temsilen karşı çıktığımızı belirtiyoruz. 20 yıldır devam eden tüm saldırılara karşı çok yorulduk, artık bizleri koruyan bir yasanın çıkartılmasını talep ediyoruz." dedi.