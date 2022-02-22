Danimarka ile başladı, bir ülkede daha kısıtlamalar kalkıyor!

Danimarka ile başladı, bir ülkede kısıtlamalar kalkıyor!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.

Johnson, İngiltere'de tüm Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması ve ülkesinin "Kovid-19'la yaşama" planına ilişkin, baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Salgının bitmediği ve yeni varyantların ortaya çıkması durumunda "acil durum" önlemlerinin yürürlükte kalacağını söyleyen Johnson, "Bugün, Kovid-19'a karşı zafer ilan edebileceğimiz gün değil çünkü bu virüs yok olmuyor ancak son iki yılın tüm çabalarının, nihayet kendimizi korumamızı ve özgürlüklerimizi tam olarak geri getirmemizi sağladığı gün." dedi.

Johnson, 24 Şubat itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluğun da kaldırılacağını belirterek, "İngiltere'de kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağız." diye konuştu.

"BİR SONRAKİ VARYANT, OMICRON KADAR AZALTILMIŞ ŞİDDETTE OLMAYABİLİR"

Hükümetin bilim danışmanı Vallance de salgının bitmediğini ve virüsün gelişmek için alanı olduğunu belirterek, "Bir sonraki varyantın Omicron kadar azaltılmış şiddette olduğunun garantisi yok." açıklamasında bulundu.

Baş tıp görevlisi Whitty de enfeksiyon durumunda kendini tecrit etme yasal zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen, Kovid-19'a yakalanan kişilerin yine de kendilerini izole etmesi tavsiyesinde bulundu.

İSVEÇ

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırdı ve Kovid-19 testlerinin de sonlandırıldığını açıkladı.

Ülkede sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz Kovid-19 testi yaptırabiliyor. Kendi isteği ile ülke dışına çıkmak için Kovid-19 testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmiyor.

Öte yandan İsveç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibariyle sonlandırdı.

DANİMARKA

Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkaran Danimarka'da 1 Şubat'ta tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Danimarka, tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

Danimarka hükümeti, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya karar vermişti. Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edecek.

NORVEÇ

Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırdı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.