Daniel Pancu bir Beşiktaş efsanesi. 2002 - 2006 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen Pancu, Beşiktaş Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği'nin davetiyle derbiyi izlemek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe derbisini Vodafone Park'ta izleyen eski Rumen futbolcu, Habertürk TV'ye konuştu.

Derbinin beklediği gibi geçmediğini belirten Daniel Pancu, ''Beşiktaş kadroyu yeniledi. Henüz takım olamadılar. Derbide bunun eksikliğini gördüm. Bizim zamanımızda her derbiyi kazanmak için çıkardık. Çoğu kez bunu başardık. Biz çok iyi bir takımdık'' dedi.

45 yaşındaki eski futbolcu 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini unutamadığını söyledi. Daniel Pancu, ''3-2 öndeyken penaltıya sebebiyet veren kaleci Cordoba kırmızı kart gördü. Bizim oyuncu değiştirme hakkımız kalmamıştı. O sırada benim dışımda Ronaldo ve Ahmed Hassan kaleye geçmek istedi. Sergen Yalçın yanımıza geldi ve benim daha iyi kaleci olduğumu söyledi. Bazen antrenmanlarda kaleye geçerdim. Sergen'in aklında kalmış. Alex'in penaltıyı atacağı köşeyi kestirdim ancak kurtaramadım. Sonrasında Koray attı ve maçı 4-3 kazandık. Kariyerimdeki en özel günlerden biriydi'' ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın çok özel bir oyuncu olduğunu belirten Pancu, teknik direktör olarak Beşiktaş'ı şampiyon yaptığında çok mutlu olduğunu söyledi.



