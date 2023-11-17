Yayımlanan mesajda ayrıca “Dex o 32 yıla çok şey sığdırdı. Müzik, sanat, film yapımı, komedi gibi pek çok konuda son derece yetenekliydi ve tüm bunları tutkuyla sürdürdü” ifadelerine yer verildi.

Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Dex Carver’ın kız arkadaşı Los Angeles’taki evlerine acil servisi arayarak görevlileri çağırdı. Kolluk kuvvetleri Dex'in evin banyosunda olduğunu, kapıyı içeriden kilitlediğini fark etti.

İçeri girildiğindeyse Dex Carvey'in yerde hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri Carver’ı hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olmadılar. Olay yerinde hayatını kaybeden Dex Carvey'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.