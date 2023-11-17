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        Haberler Dünyadan Dana Carvey'in oğlu Dex Carvey kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu - Magazin haberleri

        Dana Carvey'in oğlu banyoda ölü bulundu

        Dana Carvey evlat acısıyla yıkıldı. Carvey'in kendi izinden giden komedyen oğlu Dex Carvey evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:45
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          Hollywood’un emektar oyuncularından ve sevilen komedyenlerinden Dana Carvey evlat acısıyla sarsıldı. Carvey’in kendi izinden giderek komedyen olan oğlu Dex Carvey evinde ölü bulundu.

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          "KORKUNÇ BİR TRAJEDİ YAŞADIK"

          Wayne's World ve ABD televizyonlarından izleyiciyle buluşan komedi şovu Saturday Night live gibi yapımlarla tanınan Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, ilk çocukları olan oğulları, 32 yaşındaki oğulları Dex Carvey’nin ölümünü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir mesajla duyurdu.

          Evlat acısı yaşayan çift, “Dün gece korkunç bir trajedi yaşadık. Sevgili oğlumuz Dex, kazara aşırı dozda uyuşturucudan öldü. 32 yaşındaydı” ifadelerini kullandı.

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          Dana Carvey, oğlu Dex Carvey'in ölüm haberini duyurduktan sonra onunla çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayıp "Oğlumla birlikte çalışırken... Ne mutluluk dolu bir an" diye yazdı.

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          Yayımlanan mesajda ayrıca “Dex o 32 yıla çok şey sığdırdı. Müzik, sanat, film yapımı, komedi gibi pek çok konuda son derece yetenekliydi ve tüm bunları tutkuyla sürdürdü” ifadelerine yer verildi.

          Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Dex Carver’ın kız arkadaşı Los Angeles’taki evlerine acil servisi arayarak görevlileri çağırdı. Kolluk kuvvetleri Dex'in evin banyosunda olduğunu, kapıyı içeriden kilitlediğini fark etti.

          İçeri girildiğindeyse Dex Carvey'in yerde hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri Carver’ı hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olmadılar. Olay yerinde hayatını kaybeden Dex Carvey'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

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          Ancak anne ve babası yaptıkları açıklamada oğullarının “kazara aşırı dozda uyuşturucu” sebebiyle hayatını kaybettiklerini yazdılar. Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, “Dex her şeyden önce ailesini, arkadaşlarını ve kız arkadaşı Kaylee'yi çok severdi. Dex çok güzel bir insandı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz” dedikten sonra açıklamalarını "Bağımlılıkla mücadele eden ya da bağımlılıkla mücadele eden birini seven herkese, kalbimizde ve dualarımızdasınız” sözleriyle bitirmişti.

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          İKİ ÇOCUKLARI VAR

          Öte yandan 1983'te evlenen Dana Carvey ile Paula Zwagerman'ın Dex'in yanı sıra 30 yaşında Thomas adında bir oğulları daha bulunuyor.

          Fotoğraflar: Instagram, Reuters, AP, Avalon, Mega

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