Fenerbahçe'ye başkan Ali Koç'un seçilmesiyle sportif direktör olarak gelen Damien Comolli, fırtınalı bir sürecin ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Fransız futbol adamının geleceği konusunda ülkesinden çok önemli bir iddia geldi.

Fransa'da Marsilya Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Le Phoceen isimli internet sitesinde yer alan habere göre; Marsilya'nın, Andoni Zubizaretta'dan boşalan sportif direktörlük görevine Comolli'yi getirmek istediği ifade edildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fransız devinin, Comolli'yi göreve getirerek transferde bombaları patlatmayı planladığı belirtildi.

Comolli, ülkesinde daha önce Monaco ve St. Etienne'de görev almıştı.