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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damatlarını sokak ortasında katlettiler! | Son dakika haberleri

        Cinayetin görüntüsü! Damatlarını sokak ortasında katlettiler

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 33 yaşındaki Emrah Mergübeti, kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 7 kurşunla hayatını kaybeden Mergübeti cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Sokak ortasında gerçekleşen cinayette, silah seslerinin ardından yere düşen Mergübeti'ye "Şimdi oldu mu? Kafana atayım mı" şeklinde sesler yükseliyor. Bir kadının yerde yatan Mergübeti'ye tepkisi ise dikkat çekti

        Giriş: 27.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:31
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        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
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        Olay 4 gün önce Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Emrah Emrah Mergübeti (33), tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine kayınpederi Metin Ç.’nin evine gitti.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç. (17), arasında tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı. Bu sırada iddialara göre baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkartıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan Mergübeti’ye tam 7 kurşun isabet etti.

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        HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mengübeti, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Olayın neden gerçekleştiği araştırılırken, cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, sokakta yaşanan silahlı saldırıda, damat Mengübeti, yere yığılıyor. Silah seslerinin duyulduğu görüntülerde, bağırış sesleri yer aldı.

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        “KAFANA ATAYIM MI?”

        Görüntülerde elinde silah bulunan şüphelilerden birinin yerde yatan Mengübeti’ye “Ben sana kaç defa dedim. Oldu mu şimdi” diye bağırdığı duyuluyor. Aynı kişi “Kafana atayım mı “ diye devam ediyor. Görüntülerin sonunda, yerde yatan Mengübeti’nin başına eğilerek tepki gösteren bir kadının tavırları ise dikkat çekti. Hayatını kaybeden Megübeti, bir ay önce baba olmuştu.

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        #son dakika
        #Tekirdağ
        #Emrah Emrah Mergübeti
        #Son dakika haberler
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