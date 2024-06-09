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        Haberler Gündem Güncel Damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü | Son dakika haberleri

        Damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü

        Niğde'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki kayınpeder kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:24
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        Damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü
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        Niğde'nin merkeze bağlı Yarhisar köyünde boşanma aşamasındaki eşi ile bir süredir ayrı yaşayan 32 yaşındaki Ramazan Tüzün, iddiaya göre, içki içtikten sonra çocuklarını almak için kayınpederi Cafer Deniz'in evine gitti.

        Tüzün, çocukları vermek istemeyen kayınpederi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Tüzün, kayınpederini bıçakla ağır yaralayıp, geldiği otomobille kaçtı.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer Deniz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        Deniz'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, Ramazan Tüzün kısa sürede yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #damat cinayeti
        #Niğde
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