04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Damarlar, kalbin vücudun tümüne birden kan göndermesini sağlayan kanallardır. Damar genişlemesi ise; kalpten tüm vücuda gönderilen kanın damarlarda kan basıncının artması nedeniyle damar çapında artış olmasıdır. Bazı nedenler yüzünden kalbin damarlara kan göndermesinde artış olur ve bu nedenle kan damarlara sığmakta zorlanarak genişlemeye başlar. Bu genişleme nedeni ile damarlarda çatlama ve yırtılma meydana gelir ve bu durum damarın patlamasına kadar gidebilmektedir. Bu hastalık çok fazla oluşur ve ilerlerse ölümle de sonuçlanabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluştuğu takdirde hemen bir hekime müracaat etmek gereklidir.
Damar genişlemesi erkeklerde kadınlara nispeten 4 kat daha çok görülmektedir. Damar genişlemesi tedavisinde bitkisel ve tıbben tedavi edilebilmektedir.
Damar Genişlemesi Nedenleri
Damar Genişlemesinin Belirtileri
Damarda patlama olmadan nadir bir belirti ortaya çıkmaktadır.
Damarın patlamasıyla ortaya çıkan belirtiler:
Damar Genişlemesi Tedavisi Nasıl Yapılır?
Damarın patlaması halinde kan kaybının çok fazla olması bu nedenle ölüm oluşmasına neden olabilmektedir. Acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Küçük genişlemelerde bazı basit tedaviler uygulanabilir. Büyük genişlemelerde ise; cerrahi müdahale yapılmaktadır. Kasıktan kesilmek suretiyle stent konularak tedavi edilebilmektedir. Ayrıca yapay damar nakli de yapılması söz konusu olabilmektedir. 6 saat yoğun bakımından sonra, hasta iki gün sonra taburcu edilmektedir.
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