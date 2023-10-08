Ariana Grande ile Dalton Gomez, haftalar sonra anlaşmaya vardı. Grammy ödüllü şarkıcının, boşandığı Gomez'e 1 milyon 250 milyon dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Ariana Grande ile Dalton Gomez ayrıca Los Angeles’taki evleri satıldığında gelirini de paylaşacak.