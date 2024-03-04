Dalında kalan portakalla Adana kebabı ve pide yaptılar

"BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE LEZZET PATLAMASI YAŞADIK"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Verileri Şube Müdürü İbrahim Irmak, portakalın meyve ve meyve suyu olarak tüketildiğini, bu tüketim yelpazesini artırmak için proje geliştirdiklerini söyledi. AR-GE çalışmasının ardından 101 çeşit ürüne tam not verdiklerini belirten Irmak, “Tarım ve gastronominin çok önemli bir buluşması oldu. Antalyamızın çok sayıda ürünü var. Türkiye'nin portakal ihtiyacını Antalya karşılıyor. Biz portakalı tavsiye ediyoruz" dedi. Ürünlerin tadına baktığını da kaydeden Irmak, “Beklentimizin üzerinde bir lezzet patlaması yaşadık. Portakaldan yapılan ürünlerin nasıl olacağını az çok tahmin ediyorduk ama harika bir uyum ve lezzet var" dedi.