Dalgıç polisler eğitim dalışında tarihi eserler buldu

Yalova'nın bir liman kenti olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Tutuk, "Bunların çıkması da bizim için çok hoş. Tarihe ışık tutacak, belki de tarihin akışını değiştirecek bir iki bulgu varsa Yalova'mız için iyi ve hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.