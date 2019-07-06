Son yıllarda dünyanın dört bir yanından turist çeken Hırvatistan'ın tarihi şehri Zadar, içinde barındırdığı onlarca tarihi eser ve mekânın yanı sıra modern yapılarıyla da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

DHA'nın haberine göre 2'nci Dünya Savaşı sonrası oldukça hasar gören ve sonrasında çarpık düzenlemelerle bozulan şehir, düz bir araziden ibaretti.

2005'te Hırvat mimar Nikola Basic, dünyanın en büyük müzik aletine dönüşen ve dalgalar kıyıya vurdukça müzikali andıran 'Deniz Orgu'nu inşa etti.

Basic'in şehre kazandırdığı Deniz Orgu ve hemen arkasında yer alan 'Güneşe Selam' eseri ile Zadar ülkenin cazibe merkezi oldu.

Kıyıya vuran dalgaların boruların içine ilerlemesi ile iskelenin üzerinde bulunan deliklerden farklı müzikal sesler çıkıyor.

Sahil boyunca 70 metre devam eden orgda her yedi adımda bir boru var.

Dalgaların kıyıya vurmasıyla farklı sesler ve melodiler oluşturan ve hemen deniz kenarında yer alan basamakların altındaki 35 borudan oluşan org, 2006´da `Avrupa Kentsel-Kamusal Alan´ ödülünü kazandı.

Ayrıca, dünya çapında popüler olan 'Taht Oyunları' (Game of Thrones) dizisinin bazı sahneleri de Zadar'da çekilmişti.