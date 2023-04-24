'Emmerdale' ve 'Byker Grove' gibi dizilerde rol alan Dale Meeks'ten acı haber geldi. Meeks'in 47 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Üzücü haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu.

Dale Meeks'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Son olarak ünlü isimler, 'The Hunt for Raoul Moat' adlı projede rol alan Meeks'in ardından taziye mesajı yayınladı.