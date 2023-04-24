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Haberler Dünyadan Dale Meeks yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Dale Meeks yaşamını yitirdi

'Emmerdale' dizisinin oyuncularından Dale Meeks'in 47 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi

Giriş: 24.04.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Dale Meeks yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Emmerdale' ve 'Byker Grove' gibi dizilerde rol alan Dale Meeks'ten acı haber geldi. Meeks'in 47 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Üzücü haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Dale Meeks'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Son olarak ünlü isimler, 'The Hunt for Raoul Moat' adlı projede rol alan Meeks'in ardından taziye mesajı yayınladı.

2003-2006 arasında 'Emmerdale'de 'Simon Meredith' karakterini canlandıran oyuncu, gençlik draması 'Byker Grove'da Declan Donnely ve Ant McPartlin'le birlikte rol almıştı.

Fotoğraflar: Splash News

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