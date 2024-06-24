Dalaman Çayı'na giren Suriye uyruklu genç kayboldu
Muğla'da Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu gencin bulunması için çalışma başlatıldı
Dalaman ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla Akçataş Mahallesi mevkisinden çaya girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının yardım talebi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuğun izine rastlanmaması üzerine çayda, bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmaya, AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, MAG ve İHH ekipleri de destek veriyor.