Dakar Rallisi'nde 3. etap tamamlandı!
2025 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Saood Variawa, motosiklet sınıfında İspanyol Lorenzo Santolino zirvede tamamladı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Bişa ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 327 kilometrelik kısaltılmış parkurda gerçekleştirildi.
Otomobil sınıfında Saood Variawa, 3 saat 16 dakika 52 saniyelik süresiyle birinciliği elde etti.
Fransız Guerlain Chicherit (X-Raid), 33 saniye farkla ikinci, ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo) ise 1 dakika 48 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.
Genel klasmanda Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 19 saat 4 dakika 53 saniyelik derecesiyle 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah'ın (Dacia Sandriders) 7 dakika 17 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
MOTOSİKLETTE ETAP GALİBİ LORENZO SANTOLINO
Motosiklet kategorisinde Sherco ekibinden Lorenzo Santolino, 3 saat 44 dakika 34 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak üçüncü etapta birinciliğe ulaştı.
İspanyol pilotu, 4 dakika 1 saniye farkla ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 4 dakika 10 saniye geriden gelen ABD'li Skyler Howes (Monster Energy Honda) takip etti.
Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 20 saat 9 dakika 54 saniyelik süresiyle Howes'un 1 dakika 57 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.
Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Al Henakiyah ile Alula kentleri arasındaki 415 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.