Daha 5 yaşındaydı! Balkona sığındı... Alevler her yanı sardı!

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.