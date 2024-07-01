Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dağıstan: Uluslararası terör örgütleri, bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru | Dış Haberler

        Dağıstan: Uluslararası terör örgütleri, bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru

        Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlendi. 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili konuşan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, - "Olayların, bölgedeki iç meseleyle ilgili olduğu yönündeki fikirler yanlış" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saldırılardan 'uluslararası teröristleri' sorumlu tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, bölgede 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılar sunucu ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını belirterek, "Uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri, bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru." dedi.

        Melikov, Dağıstan'ın Mahaçkale ve Derbent kentlerinde 23 Haziran'da yapılan silahlı saldırılarla ilgili sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle toplantı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Melikov, saldırılar sonucu ölenlerin sayısının yükseldiğini belirterek, "Terör saldırıları sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti. Bunların 17'si polis ve 5'i sivil." diye konuştu.

        Silahlı saldırılarla Dağıstan'daki durumun baltalanması ve İslam'ın geleneksel değerlerinin itibarsızlaştırılmasının amaçlandığını söyleyen Melikov, "Bunun, Dağıstan'daki din temsilcileri arasındaki dost ilişkilere ve saygıya yönelik planlanan saldırı olduğundan hiç şüphe yok. Terör ve aşırıcılığın İslam'la alakası yok." dedi.

        REKLAM

        "FİKİRLER YANLIŞ"

        Dağıstan'daki olayların Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" ile bağlantılı olduğunu ifade eden Melikov, şunları kaydetti:

        "Uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri, bölgedeki durumu etkileyen ana tehdit unsuru. Olayların, bölgedeki iç durumla ilgili olduğu yönündeki fikirler yanlış. Çünkü bu terör saldırılarının özü ve saldırıları düzenleyen grubun içeriği, saldırıların hazırlandığını ve koordine edildiğini gösteriyor. Saldırıların yapılması için Batı veya başka ülkelerin eğitmenlerinin Dağıstan'da bulunmasına gerek yok. Bugün özel servis uzmanları ve terör örgüt liderleri, interneti kullanarak şahısların hazırlanma sürecini ve ideolojik durumunu etkileyebiliyor."

        Melikov, etnik ve dini gruplar arasında nefreti kışkırtma yönündeki eylemlerin her türlü yönetmelerle engellenmesi gerektiğini vurguladı.

        Dağıstan Müftüsü Ahmad Abdulayev de Dağıstan'da yaşanan olayların "trajik" olduğunu belirterek, "Olayların İslam ile ilgisi yok. Peçenin yasaklanmasına dair fetva vereceğiz." dedi.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

        Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

        Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan’ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov’un görevinden alındığı belirtilmişti.

        Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.

        Saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklanmıştı.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Dağıstan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İstanbul'daki beton mikseri faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul'daki beton mikseri faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
        Gar katliamı davasında karar açıklandı!
        Gar katliamı davasında karar açıklandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Habertürk Anasayfa