Dağdan kopan kaya can aldı

Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.