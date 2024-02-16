Dağ ceylanlarının sayısı çalışmalarla artıyor

Ceylanlarımız, doğal yaşam alanına kurulan merkezimizde 4 personelimizle 7 gün 24 saat takip edilmektedir. Yavru ceylanlarımız için yöre halkından keçi sütü temin edilmektedir. Bazı zamanlar biberon ile besleme yapılmakta, bazı zamanlarda da sütanne olarak keçiler emzirmektedir" diye konuştu.