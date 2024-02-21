D vitamini meme kanserini engelliyor mu?

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Son yapılan araştırmalara göre düşük D vitamini düzeyleri, menopoz öncesi ve menopoz sonrasında meme kanseri riskini artırıyor. D vitamini yetersizliği bulunmayan kadınların meme kanserine yakalanma riski yüzde 45-50 daha az.

D vitamini yağda çözünen bir vitamin olup, ana kaynağı güneş ışınlarından gelen ultraviyole-B ışınıdır. D vitamininin ana üretim yeri cilttir. Güneş ışınları cilt ile etkileşime girdiğinde D vitamini sentezi başlar. Besin ve gıdalardan alınan D vitamini ise oldukça düşüktür. Güneş ışığından vücutta birikim yapacak kadar toksik düzeyde D vitamini üretmek mümkün değildir. D vitamini fazlalığı ancak gereğinden fazla alınan takviyelerle gerçekleşir.

D VİTAMİNİ NE İŞE YARAR? D vitamininin birçok işlevi vardır. Kemiklerin ana maddesi olan kalsiyum emilimini destekler ve kemik sağlığının devamı için kan kalsiyum düzeyini yeterli konsantrasyonda tutar. Ayrıca vücuttaki enflamatuvar süreci azaltır böylece kronik hastalıklara karşı korur, sinir sisteminin, kas işlevlerinin ve en önemlisi bağışıklığın devamının sağlanmasında çok büyük rolü vardır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur. Bunun yanında son yıllarda yapılan tüm bilimsel çalışmalar D vitamininin kanserden korumaya yönelik olumlu katkılarının olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde yapılan çalışmalar D vitamininin kalın bağırsak ve meme kanseri gibi birçok kanser tipinin sıklığını azalttığı gibi, koruyucu da olduğunu göstermiştir. REKLAM D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR? Daha çok kapalı ortamlarda çalışanlarda, açık hava faaliyetlerinde bulunmayanlarda, yeterince güneş ışığı almayanlarda, yetersiz beslenenlerde ve böbrek hastalarında görülür. D vitamini eksikliğinde neler olur? -Kemiklerde zayıflık, kırılma, -Kaslarda güçsüzlük, -Bağışıklık sisteminin zayıflaması, sık hastalanma, -Saç dökülmesi, -Yorgunluk, -Ciltte solukluk, -Uykusuzluk, depresyon hali

D VİTAMİNİ MEME KANSERİNE KARŞI NEDEN ÖNEMLİ? D vitamini hücreler arasındaki iletişimi artırarak kanser hücrelerinin hızlı bölünerek çoğalmasını durdurur. Yapılan son çalışmalar düşük D vitamini düzeylerinin menopoz öncesi ve menopoz sonrası meme kanseri riskini artırdığı yönündedir. Hatta 2023'de yapılan bir çalışmada D vitamini kan seviyesi 30 ng/ml'nin üzerinde olan kadınların meme kanserine yakalanma riski yüzde 45-50 daha azdır. Ayrıca meme kanserine yakalanmış kadınların dahi D vitamini seviyesinin kanda 30 ng/ml'nin üzerine çıkarılması tedavi seyrini oldukça olumlu etkilemektedir. REKLAM Meme kanserine karşı D vitamini ile önlem alın. Çoğu çalışma düşük D vitamini düzeylerinin artan meme kanseri riskiyle bağlantılı olduğunu kanıtlamıştır. Artık D vitamininin kanser için önemli bir bağışıklık güçlendirici etkisi olduğu bilinmektedir.

Güneşten doğru faydalanıldığı takdirde cildimizde yeterli miktarda D vitamini sentezi yapılacaktır. Özellikle nisan ve eylül ayı sonuna kadar el ve kollarımızın, sırtımızın, bacaklarımızın gün içerisinde güneş koruyucu olmadan açık tenlilerin 10-15 dakika, koyu tenlilerin 25-30 dakika güneş ışığına maruz kalması D vitamini eksikliğini önleyecektir. BESİNLERDEN D VİTAMİNİ ALINIR MI? Yağlı balıklar, yumurta, tereyağı gibi süt ürünleri ve balık yağı D vitamini açısından zengindir. Özellikle gebelerde ve yeni doğanlarda D vitamini ihtiyacı daha fazla olduğundan beslenme ve takviye önem arz etmektedir.

D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ GÜVENİLİR Mİ? D vitamini yağda eriyen ve fazlası vücutta depolanan bir vitamin olduğundan mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Eksikliği kadar gereğinden fazla takviyede çok tehlikelidir. Böbrek taşlarına, böbrek hasarlarına, vücutta sıvı kaybına, tansiyon yüksekliğine sebep olabilmektedir. Erişkinlerde D vitamini alımı için üst sınır günde 4000 UI'dır. D vitamini takviyesi enjeksiyon veya ağızdan hızlı çözünen tablet ya da damla şeklinde yapılabilir. D vitamini takviyelerinin yağ içeren bir yemekle birlikte alınması emilimini yüzde 32 daha fazla artıracaktır. Dvit3 ampul formları da ister kırılıp ağızdan ister enjeksiyon yolu ile kullanılır.