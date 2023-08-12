PEKİ D VİTAMİNİ EN KOLAY NASIL ALINIR?

D vitaminini en iyi şekilde Güneş'ten depolamak istiyorsanız, Güneşin kızgınlığının hafiflediği ama tepede olduğu öğleden sonraki saatlerde dışarı çıkın. Yüzünüzü, avuç içlerinizi, bacaklarınızı ve kollarınızın iç tarafını güneşe doğru çevirerek 15 dakika güneşlenin. Bunu her gün tekrarladığınızda D vitamini depolarınızı doldurmuş olursunuz.

Ancak Güneş'in altına en kızgın saatlerde yatmayın ve krem sürmeyi unutmayın.