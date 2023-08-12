Güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz D vitaminini en iyi alabileceğiniz besinler!
Güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir yaşam için vitamin değerlerinin stabil kalması önemlidir. Değerli vitamin kaynaklarından birisi olan D, en yoğun güneş ışınlarından alınır. Ancak D vitamini eser miktarda da olsa bazı besinlerin içerisinde bulunur. D vitamini eksikliğine yardımcı olan besinleri haberimizde derledik.
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D vitamini eksikliği eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, zayıf bağışıklık sistemi gibi problemlere neden olabilir. En çok güneş ışığı sayesinde depolanan D vitamini kışın genellikle çoğu insanın kan değerlerinde eksik kalır. Bazı besinler içerisinde D vitamini vardır. Heme takviyelere başvurmadan ilk olarak bu besinleri tercih ederek D vitamini seviyenizi yükseltebilirsiniz.
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NE KADAR D VİTAMİNİNE İHTİYACIMIZ VAR?
D vitamini, kemik yapısını güçlendirir, kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür, kanser üzerinde iyileştirici etki sağlar, kalp sağlığını koruru ve psikolojiye iyi gelir.
Bir günde ideal alınması gereken D vitamini miktarı kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. 12 aya kadar bebekler 400 UI, 1-70 arası kişilerde 600 UI ve 70 yaş üzeri yaşlılarda alınması gereken D vitamini miktarı 800 UI'dir.
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PEKİ D VİTAMİNİ EN KOLAY NASIL ALINIR?
D vitaminini en iyi şekilde Güneş'ten depolamak istiyorsanız, Güneşin kızgınlığının hafiflediği ama tepede olduğu öğleden sonraki saatlerde dışarı çıkın. Yüzünüzü, avuç içlerinizi, bacaklarınızı ve kollarınızın iç tarafını güneşe doğru çevirerek 15 dakika güneşlenin. Bunu her gün tekrarladığınızda D vitamini depolarınızı doldurmuş olursunuz.
Ancak Güneş'in altına en kızgın saatlerde yatmayın ve krem sürmeyi unutmayın.
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D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİSİ?
D vitamini takviyesini Güneş olmadığı zamanlarda besinlerden de alabilirsiniz.
D vitamini içeren bazı besinler:
- Somon balığı
- Sardalya balığı
- Ringa balığı
- Kılıç balığı
- Ton balığı
- Uskumru balığı
- Sığır karaciğeri
- Yumurta sarısı
- Karides
- Tavuk
- Kırmızı et
- Güneş altında kurutulmuş besinler
- Tereyağı
- Tahıllar
D vitamini eser miktarda karşılayan bu besinlerin içerisindeki miktar günlük ihtiyacınızın yanında oldukça az kalır. Ancak Güneş'te kurutulmuş besinler (mantar gibi) D vitamini açısından yüksektir.
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Depresyon
- Kemik ağrısı
- Eklem ağrısı
- Halsizlik
- Yorgunluk
- Sık sık hastalanma
- Terleme
- Saç dökülmesi
- Tırnak kırılması
- Susuzluk hissi
- Sersemlik
- Geçmeyen baş ağrısı
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NE ZAMAN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALMAK GEREKİR?
Eczanelerde ve marketlerde satılan D vitamini takvilerini alırken doktorunuz önermeden kullanmak vücudunuza fazla yük binmesine neden olabilir.
D vitamini takviyelerini kan tahlili testi yaptırdıktan sonra doktor önerisiyle kullanmak daha sağlıklı olacaktır.
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