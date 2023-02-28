Kimi zaman ülke ve şehir adları hafımızdan uçup gittiğinden dolayı genellikle internet aracılığıyla bir araştırmaya gireriz. Sınavlarda ya da kelime oyunlarında d harfiyle başlayan şehir ve ülke isimlerine rastlayabiliriz. İşte, bu noktada sizin için d harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerini derledik. D harfi ile başlayan şehirler, d harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de d harfiyle başlayan şehir isimleri, d harfiyle başlayan başkentler nelerdir?
D Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünya genelinde d harfi ile başlayan şehir isimleri geniş bir aralıkta yer almaktadır. İşte, d harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:
- Da Nang - Vietnam
- Dagali - Norveç
- Daggett - Amerika
- Dahl Creek - Amerika
- Dahlgren - Amerika
- Dakar - Senegal
- Dalat - Vietnam
- Dalbandin - Pakistan
- Dalbertis - Papua Yeni Gine
- Dalian - Çin
- Dallas - Amerika
- Dalton - Amerika
- Daly Waters - Avustralya
- Dambula - Sri Lanka
- Dammam – Sudi Arabistan
- Danbury - Amerika
- Dandong - Çin
- Darwaz - Afganistan
- Darwin - Avustralya
- Daup - Papua Yeni Gine
- David - Panama
- Davis Inlet - Kanada
- Dawson City - Kanada
- Dease Lake - Kanada
- Death Valley - Amerika
- Deauville - Fransa
- Debepare - Papua Yeni Gine
- Debra Marcos - Etiyopya
- Debrecen - Macaristan
- Decatur - Amerika
- Decimomannu - İtalya
- Decorah - Amerika
- Deer Lake - Kanada
- Dehradun - Hindistan
- Denison - Amerika
- Denizli - Türkiye
- Denver - Amerika
- Deparizo - Hindistan
- Dera Ghazi Khan - Pakistan
- Derim - Papua Yeni Gine
- Derna - Libya
- Derry - Birleşik Krallık
- Detroit - Amerika
- Devils Lake - Amerika
- Devonport - Avustralya
- Dhala - Yemen
- Dianopolis - Brezilya
- Diapaga - Burkina Faso
- Diavik - Kanada
- Dibrugarh - Hindistan
- Dickinson - Amerika
- Dickwella - Sri Lanka
- Diebougou - Burkina Faso
- Dien Bien Phu - Vietnam
- Dieppe - Fransa
- Digby - Kanada
- Dijon/Longvic - Fransa
- Dikson - Rusya
- Dillingham -Amerika
- Dillon -Amerika
- Diomede Island, AK -Amerika
- Disneyland - Paris Fransa
- Diu - Hindistan
- Diyarbakır - Türkiye
- Djambala - Kongo
- Djanet - Cezayir
- Djerba - Tunus
- Djúpivogur - İzlanda
- Dodge City - Amerika
- Dodoma - Tanzania
- Doha - Katar
- Doini - Papua Yeni Gine
- Dolbeau-St-Félicien - Kanada
- Dongying - Çin
- Doongan - Avustralya
- Dora Bay - Amerika
- Dortmund - Almanya
- Dos Lagunas - Guatemala
- Dothan - Amerika
- Douala - Cameroon
- Dubai - United Arab Emirates
- Dublin - İrlanda
- Dublin - Amerika
- Dubrovnik - Hırvatistan
- Duluth - Amerika
- Duncan - Kanada
- Dundee - Birleşik Krallık
- Durban - Güney Afrika
- Durham - Birleşik Krallık
- Dushanbe - Tacikistan
- Düsseldorf - Almanya
D Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya genelinde d harfiyle başlayan 5 ülke ismi yer almaktadır. Başkentleriyle birlikte sıralanan bu ülkelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
- Dominika (Başkenti Roseau)
- Doğu Timor (Başkenti Dili)
- Dominik Cumhuriyeti (Başkenti Santo Domingo)
- Danimarka (Başkenti Kopenhag)
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Başkenti Kinşasa)
Türkiye'de D Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Hem hafızamızın güçlenmesi hem de kelime dağarcığımızın gelişmesi açısından şehir ve ülke isimlerini bilmek yararımıza olacaktır. Türkiye’de d harfiyle başlayan 3 il bulunmaktadır. Bu şehirleri şöyle sıralayabiliriz.
D Harfiyle Başlayan Başkentler
D harfiyle başlayan başkent isimlerini ve bu başkentlerin bağlı olduğu ülkeleri sizler için oluşturduk. İşte, d harfiyle başlayan başkent isimleri:
- Dakar -Senegal
- Dakka - Bangladeş
- Dili - Doğu Timor
- Dodoma -Tanzanya
- Doha - Katar
- Dublin - İrlanda
- Duşanbe - Tacikistan