Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Eğitim D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg

D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Ülke isimlerini ve şehir adlarını bilmek genel kültürümüze katkı sağlaması açısından önemlidir. Alfabemizin en popüler harflerinden biri olan d harfiyle başlayan pek çok şehir ve ülke bulunmaktadır.

Giriş: 28.02.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg
HABERTURK.COM

Kimi zaman ülke ve şehir adları hafımızdan uçup gittiğinden dolayı genellikle internet aracılığıyla bir araştırmaya gireriz. Sınavlarda ya da kelime oyunlarında d harfiyle başlayan şehir ve ülke isimlerine rastlayabiliriz. İşte, bu noktada sizin için d harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerini derledik. D harfi ile başlayan şehirler, d harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de d harfiyle başlayan şehir isimleri, d harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

D Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde d harfi ile başlayan şehir isimleri geniş bir aralıkta yer almaktadır. İşte, d harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:

  • Da Nang - Vietnam
  • Dagali - Norveç
  • Daggett - Amerika
  • Dahl Creek - Amerika
  • Dahlgren - Amerika
  • Dakar - Senegal
  • Dalat - Vietnam
  • Dalbandin - Pakistan
  • Dalbertis - Papua Yeni Gine
  • Dalian - Çin
  • Dallas - Amerika
  • Dalton - Amerika
  • Daly Waters - Avustralya
  • Dambula - Sri Lanka
  • Dammam – Sudi Arabistan
  • Danbury - Amerika
  • Dandong - Çin
  • Darwaz - Afganistan
  • Darwin - Avustralya
  • Daup - Papua Yeni Gine
  • David - Panama
  • Davis Inlet - Kanada
  • Dawson City - Kanada
  • Dease Lake - Kanada
  • Death Valley - Amerika
  • Deauville - Fransa
  • Debepare - Papua Yeni Gine
  • Debra Marcos - Etiyopya
  • Debrecen - Macaristan
  • Decatur - Amerika
  • Decimomannu - İtalya
  • Decorah - Amerika
  • Deer Lake - Kanada
  • Dehradun - Hindistan
  • Denison - Amerika
  • Denizli - Türkiye
  • Denver - Amerika
  • Deparizo - Hindistan
  • Dera Ghazi Khan - Pakistan
  • Derim - Papua Yeni Gine
  • Derna - Libya
  • Derry - Birleşik Krallık
  • Detroit - Amerika
  • Devils Lake - Amerika
  • Devonport - Avustralya
  • Dhala - Yemen
  • Dianopolis - Brezilya
  • Diapaga - Burkina Faso
  • Diavik - Kanada
  • Dibrugarh - Hindistan
  • Dickinson - Amerika
  • Dickwella - Sri Lanka
  • Diebougou - Burkina Faso
  • Dien Bien Phu - Vietnam
  • Dieppe - Fransa
  • Digby - Kanada
  • Dijon/Longvic - Fransa
  • Dikson - Rusya
  • Dillingham -Amerika
  • Dillon -Amerika
  • Diomede Island, AK -Amerika
  • Disneyland - Paris Fransa
  • Diu - Hindistan
  • Diyarbakır - Türkiye
  • Djambala - Kongo
  • Djanet - Cezayir
  • Djerba - Tunus
  • Djúpivogur - İzlanda
  • Dodge City - Amerika
  • Dodoma - Tanzania
  • Doha - Katar
  • Doini - Papua Yeni Gine
  • Dolbeau-St-Félicien - Kanada
  • Dongying - Çin
  • Doongan - Avustralya
  • Dora Bay - Amerika
  • Dortmund - Almanya
  • Dos Lagunas - Guatemala
  • Dothan - Amerika
  • Douala - Cameroon
  • Dubai - United Arab Emirates
  • Dublin - İrlanda
  • Dublin - Amerika
  • Dubrovnik - Hırvatistan
  • Duluth - Amerika
  • Duncan - Kanada
  • Dundee - Birleşik Krallık
  • Durban - Güney Afrika
  • Durham - Birleşik Krallık
  • Dushanbe - Tacikistan
  • Düsseldorf - Almanya

D Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde d harfiyle başlayan 5 ülke ismi yer almaktadır. Başkentleriyle birlikte sıralanan bu ülkelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

  • Dominika (Başkenti Roseau)
  • Doğu Timor (Başkenti Dili)
  • Dominik Cumhuriyeti (Başkenti Santo Domingo)
  • Danimarka (Başkenti Kopenhag)
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Başkenti Kinşasa)

Türkiye'de D Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Hem hafızamızın güçlenmesi hem de kelime dağarcığımızın gelişmesi açısından şehir ve ülke isimlerini bilmek yararımıza olacaktır. Türkiye’de d harfiyle başlayan 3 il bulunmaktadır. Bu şehirleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Denizli

D Harfiyle Başlayan Başkentler

D harfiyle başlayan başkent isimlerini ve bu başkentlerin bağlı olduğu ülkeleri sizler için oluşturduk. İşte, d harfiyle başlayan başkent isimleri:

  • Dakar -Senegal
  • Dakka - Bangladeş
  • Dili - Doğu Timor
  • Dodoma -Tanzanya
  • Doha - Katar
  • Dublin - İrlanda
  • Duşanbe - Tacikistan
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
YÖK açıkladı: Bu bölümler yüz yüze eğitim yapacak!
YÖK açıkladı: Bu bölümler yüz yüze eğitim yapacak!
Bodrum'da tur teknesi battı
Bodrum'da tur teknesi battı
Kahramanmaraş'ta kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine gidiyor
Kahramanmaraş'ta kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine gidiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.