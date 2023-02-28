D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg

HABERTURK.COM

Kimi zaman ülke ve şehir adları hafımızdan uçup gittiğinden dolayı genellikle internet aracılığıyla bir araştırmaya gireriz. Sınavlarda ya da kelime oyunlarında d harfiyle başlayan şehir ve ülke isimlerine rastlayabiliriz. İşte, bu noktada sizin için d harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerini derledik. D harfi ile başlayan şehirler, d harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de d harfiyle başlayan şehir isimleri, d harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

D Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde d harfi ile başlayan şehir isimleri geniş bir aralıkta yer almaktadır. İşte, d harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:

Da Nang - Vietnam

Dagali - Norveç

Daggett - Amerika

Dahl Creek - Amerika

Dahlgren - Amerika

Dakar - Senegal

Dalat - Vietnam

Dalbandin - Pakistan

Dalbertis - Papua Yeni Gine

Dalian - Çin

Dallas - Amerika

Dalton - Amerika

Daly Waters - Avustralya

Dambula - Sri Lanka

Dammam – Sudi Arabistan

Danbury - Amerika

Dandong - Çin

Darwaz - Afganistan

Darwin - Avustralya

Daup - Papua Yeni Gine

David - Panama

Davis Inlet - Kanada

Dawson City - Kanada

Dease Lake - Kanada

Death Valley - Amerika

Deauville - Fransa

Debepare - Papua Yeni Gine

Debra Marcos - Etiyopya

Debrecen - Macaristan

Decatur - Amerika

Decimomannu - İtalya

Decorah - Amerika

Deer Lake - Kanada

Dehradun - Hindistan

Denison - Amerika

Denizli - Türkiye

Denver - Amerika

Deparizo - Hindistan

Dera Ghazi Khan - Pakistan

Derim - Papua Yeni Gine

Derna - Libya

Derry - Birleşik Krallık

Detroit - Amerika

Devils Lake - Amerika

Devonport - Avustralya

Dhala - Yemen

Dianopolis - Brezilya

Diapaga - Burkina Faso

Diavik - Kanada

Dibrugarh - Hindistan

Dickinson - Amerika

Dickwella - Sri Lanka

Diebougou - Burkina Faso

Dien Bien Phu - Vietnam

Dieppe - Fransa

Digby - Kanada

Dijon/Longvic - Fransa

Dikson - Rusya

Dillingham -Amerika

Dillon -Amerika

Diomede Island, AK -Amerika

Disneyland - Paris Fransa

Diu - Hindistan

Diyarbakır - Türkiye

Djambala - Kongo

Djanet - Cezayir

Djerba - Tunus

Djúpivogur - İzlanda

Dodge City - Amerika

Dodoma - Tanzania

Doha - Katar

Doini - Papua Yeni Gine

Dolbeau-St-Félicien - Kanada

Dongying - Çin

Doongan - Avustralya

Dora Bay - Amerika

Dortmund - Almanya

Dos Lagunas - Guatemala

Dothan - Amerika

Douala - Cameroon

Dubai - United Arab Emirates

Dublin - İrlanda

Dublin - Amerika

Dubrovnik - Hırvatistan

Duluth - Amerika

Duncan - Kanada

Dundee - Birleşik Krallık

Durban - Güney Afrika

Durham - Birleşik Krallık

Dushanbe - Tacikistan

Düsseldorf - Almanya

D Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde d harfiyle başlayan 5 ülke ismi yer almaktadır. Başkentleriyle birlikte sıralanan bu ülkelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Dominika (Başkenti Roseau)

Doğu Timor (Başkenti Dili)

Dominik Cumhuriyeti (Başkenti Santo Domingo)

Danimarka (Başkenti Kopenhag)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Başkenti Kinşasa)

Türkiye'de D Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Hem hafızamızın güçlenmesi hem de kelime dağarcığımızın gelişmesi açısından şehir ve ülke isimlerini bilmek yararımıza olacaktır. Türkiye’de d harfiyle başlayan 3 il bulunmaktadır. Bu şehirleri şöyle sıralayabiliriz.

Diyarbakır

Düzce

Denizli

D Harfiyle Başlayan Başkentler

D harfiyle başlayan başkent isimlerini ve bu başkentlerin bağlı olduğu ülkeleri sizler için oluşturduk. İşte, d harfiyle başlayan başkent isimleri:

Dakar -Senegal

Dakka - Bangladeş

Dili - Doğu Timor

Dodoma -Tanzanya

Doha - Katar

Dublin - İrlanda

Duşanbe - Tacikistan

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut