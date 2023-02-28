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E harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de e harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Kimi zaman şehir ve ülke adlarını karıştırır, tam olarak hatırlamak için biraz düşünme payına ihtiyaç duyarız. Genellikle ülke ve şehir adları ilkokuldan itibaren bize öğretilmeye başlanır. Lakin yaş aldıkça ve bu öğretilen bilgileri kullanmadıkça hafızamızdan silinip gider.

Giriş: 28.02.2023 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
E harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de e harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg
HABERTURK.COM

Özellikle belirli harflerle başlayan ülke ve il adlarını hatırlamak için genellikle arama motorlarından yararlanırız. Bunlardan biri de e ile başlayan şehir ve ülke adlarıdır. E ile başlayan şehir ve ülke adlarına sizler için derleyerek ulaşılması kolay hale getirdik. E harfi ile başlayan şehirler, e harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de e harfiyle başlayan şehir isimleri, e harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, tüm ayrıntılarıyla e harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleri…

E Harfi İle Başlayan Şehirler

E harfi alfabemizde kullanılan yaygın harflerden birisidir. Dünya genelinde e harfiyle başlayan pek çok şehir mevcuttur. İşte, e harfiyle başlayan şehirler:

  • Eagle - Amerika
  • Earlton - Kanada
  • East Hampton - Amerika
  • East Hartford - Amerika
  • East London - Güney Afrika
  • East Sound - Amerika
  • Easton - Amerika
  • Ebadon Island - Marshall Islands
  • Eday - Birleşik Krallık
  • Edinburgh - Birleşik Krallık
  • Edmonton - Kanada
  • Edna Bay - Amerika
  • Eil - Somali
  • Eilat - Israel
  • Eindhoven - Netherlands
  • Eisenach - Almanya
  • Ekibastuz - Kazakistan
  • El Alamein - Egypt
  • El Calafate - Arjantin
  • El Charco - Kolombiya
  • El Dorado - Amerika
  • El Maiten - Arjantin
  • El Monte - Amerika
  • El Paso - Amerika
  • El Real - Panama
  • El Salvador - Şili
  • Elazığ - Türkiye
  • Eldoret - Kenya
  • Elista - Rusya
  • Eliye Springs - Kenya
  • Elizabeth City - Amerika
  • Elkins - Amerika
  • Elko - Amerika
  • Ellensburg - Amerika
  • Elliot Lake - Kanada
  • Emden - Almanya
  • Emerald - Avustralya
  • Emeryville - Amerika
  • Emigrant Gap - Amerika
  • Emmonak - Amerika
  • Empangeni - Güney Afrika
  • Emporia - Amerika
  • En Nahud - Sudan
  • Enegu - Nigeria
  • Enfidha -Tunus
  • Engati - Papua Yeni Gine
  • Enid - Amerika
  • Enkoping - İsveç
  • Enniskillen - Birleşik Krallık
  • Enontekio - Finlandiya
  • Enshi - Çin
  • Enterprise - Amerika
  • Erave - Papua Yeni Gine
  • Erdenet - Mongolia
  • Erechim - Brezilya
  • Erfurt - Almanya
  • Erie - Amerika
  • Erzincan - Türkiye
  • Erzurum - Türkiye
  • Esbjerg - Denmark
  • Eskişehir - Türkiye
  • Espanola - Amerika
  • Espinosa - Brezilya
  • Esquel - Arjantin
  • Essaouira - Fas
  • Estevan - Kanada
  • Estherville - Amerika
  • Etadunna - Avustralya
  • Eureka, CA -Amerika
  • Eva Downs - Avustralya
  • Evanston - Amerika
  • Evansville - Amerika
  • Eveleth - Amerika
  • Evenes - Norveç
  • Everett - Amerika
  • Evry - Fransa
  • Exeter - Birleşik Krallık
  • Exmouth - Avustralya
  • Ezeiza – Arjantin

E Harfiyle Başlayan Ülkeler

  • Ekvador (Başkenti Qutio)
  • Ekvator Ginesi (Başkenti Malabo)
  • El Salvador (Başkenti San Salvador)
  • Endonezya (Başkenti Cakarta)
  • Eritre (Başkenti Asmara)
  • Ermenistan (Başkenti Erivan)
  • Estonya (Başkenti Tallinn)
  • Esvatini (Başkenti Mbabane)
  • Etiyopya (Başkenti Addis Ababa)

Türkiye'de E Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde e harfiyle başlayan 5 adet il mevcuttur. E harfi gerek diğer dillerde gerekse Türkçe de en yaygın kullanılan ünlü harflerden birisidir. İşte, ülkemizde e harfiyle başlayan şehir isimleri:

  • Edirne: Marmara Bölgesinde
  • Elazığ: Doğu Anadolu Bölgesi
  • Erzincan: Doğu Anadolu Bölgesi
  • Erzurum: Bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde bir kısmı Karadeniz Bölgesinde bulunur.
  • Eskişehir: İç Anadolu Bölgesi

E Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde e harfiyle başlayan tek bir başkent bulunmaktadır. Bu ülke Ermenistan’dır. Ermenistan ülkesinin başkenti Erivan’dır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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