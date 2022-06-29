"HEM KARDİYAK HEM DE SOLUNUM SEBEP DİYE DÜŞÜNÜYORUZ!"

Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği Beşiktaş'taştaki özel hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durması ile hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur ve belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem kardiyak hem de solunum sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da kalbe yük bindiriyor. Bu nedenle tabii ki yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil. Son günlerde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığıyla ilgili bilgim yok ama zannediyorum daha ayrıntılı açıklamayı ailesi yapacaktır." ifadelerini kullandı.