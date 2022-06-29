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Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Cüneyt Arkın'ın cenazesi nerede, saat kaçta ve nereye defnedilecek? Cüneyt Arkın neden öldü, ölüm sebebi ne?

Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Cüneyt Arkın'ın cenazesi nerede, saat kaçta?

Türk sinemasına damgasına vuran Cüneyt Arkın 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 300'den fazla filmde oynan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenazesinin detayları netlik kazandı. İşte, ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Cüneyt Arkın'ın cenaze programı...

29.06.2022 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Aniden kalbinin durması sonucu Beşiktaş'ta özel bir hastanede tedavi altın alınan ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları netlik kazanırken "Cüneyt Arkın'ın cenazesi nerede, saat kaçta ve nereye defnedilecek?" araştırmaları hız kazandı. İşte ünlü Jön'ün cenazesi hakkında tüm merak edilenler...

  • CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM NEDENİ NE?

    Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü sanatçıdün gece yarısı rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki Arkın tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    KOAH hastası olan ve daha önce de tedavi gören Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

  • "HEM KARDİYAK HEM DE SOLUNUM SEBEP DİYE DÜŞÜNÜYORUZ!"

    Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği Beşiktaş'taştaki özel hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece  "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durması ile hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

    Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur ve belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem kardiyak hem de solunum sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da kalbe yük bindiriyor. Bu nedenle tabii ki yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil. Son günlerde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığıyla ilgili bilgim yok ama zannediyorum daha ayrıntılı açıklamayı ailesi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

  • CÜNEYT ARKIN'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:30'da Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak. 

  • CÜNEYT ARKIN NEREYE DEFNEDİLECEK?

    Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.  

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