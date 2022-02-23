Cüneyt Arkın'dan gençlere öğüt

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Instagram hesabını aktif kullanan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, yeni bir paylaşımda bulundu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın, yayınladığı bir videoda bu kez genç sinemacılara seslendi.

Sözlerine "Genç sinemacılar, seçtiğiniz meslek var ya, dünyanın en etkili, en sorumlu, en değerli ama bir o kadar da sorumluluk isteyen işi" diyerek başlayan 84 yaşındaki usta oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Sinema insandır. İnsana dair ne varsa, o sinemadır. Sinema insanı zenginleştirir ama insan da sinemayı zenginleştirir. Siz bu yeni heyecanla, istekle, ideallerinizle, hayallerinizle sinemayı ve ona bağlı olarak dünyayı güzelleştireceksiniz.

"GENÇLERDE TARİH BİLİNCİ YOK"

Öte yandan geçtiğimiz yıl Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı 'Efsaneler' belgeselinde yer alan Cüneyt Arkın, katıldığı özel gösterimde, gençlerle ilgili değerlendirme yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik.