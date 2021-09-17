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Cüneyt Arkın'dan eşi Betül Cüreklibatır'a duygusal mesaj: Ruhuna dokunan insanı bul- Magazin haberleri

Cüneyt Arkın'dan eşi Betül Cüreklibatır'a duygusal mesaj

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır'a olan aşkını sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı duygusal bir mesajla dile getirdi. Arkın, Cüreklibatır ile çekildiği pozuna, "Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven..." notunu düştü

17.09.2021 - 11:40 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Usta oyuncu Cüneyt Arkın (84), Instagram hesabından 52 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a (74) duyduğu sevgiyi haykırmaya devam ediyor.

  • Zaman zaman eşi ile yan yana çekildiği pozları yayınlayarak altına romantik sözler ekleyen Arkın, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • Eşiyle olduğu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan usta sanatçı, gönderisinde, "Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven..." ifadelerini kullandı. Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır'ın aşk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

  • "UZUN DEĞİL, SEVDİKLERİNLE GÜZEL YAŞAMAK..."

    10 gün önce 84. yaşına basan Türk sinemasının usta oyuncusu, doğum gününde eşi, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile birlikte objektif karşısına geçmişti. O anları paylaşan Cüneyt Arkın, aile pozuna, "Uzun değil, sevdiklerinle güzel yaşamak..." notunu düşmüştü.

  • EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

    Daha önce de eşi Betül Cüreklibatır ile çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Arkın, en büyük korkusunu dile getirmişti. Cüreklibatır'a olan aşkını dile getiren Cüneyt Arkın, gönderisinde, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.

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