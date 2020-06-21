Usta oyuncu Cüneyt Arkın, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır'la yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden düzenlenen yayında hayranlarının sorularını yanıtladı.
Babalar Günü'ne özel sevenleri ile bir araya gelen Arkın, babalığın sorumluluk, şefkat, emek ve fedakarlık anlamlarına geleceğinin altını çizerek, "Babanın en büyük görevi, evlatlarını önce kendilerine, sonra ailesine, daha sonra da vatanına, memleketine ve halkına yararlı bir birey olarak yetiştirmesidir" ifadelerini kullandı.
"BENİM KAHRAMANIN TÜRK HALKIDIR"
Gençleri çok sevdiğini ve her zaman onlarla dertleştiğini söyleyen oyuncu, "Benim Türk gençliğim çok değerli bir gençlik. Hiç farkına varamamışlar" dedi.
Koronavirüs salgınından önce halkla her hafta bir kere bir araya gelerek dertleşmek istediğini bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mekan konusunda bir görüşme yaptığını aktaran Cüneyt Arkın, şöyle devam etti:
Hep söylüyorum benim kahramanım Türk halkıdır. Fırsat olsa sokağa çıksam yoldan geçen her vatandaşı kucaklasam, o sıcaklığı, sevgiyi, bereketi tatsam... Hep böyle düşünüyorum ve bu hayallerimle yaşıyorum. Halkımın sorumluluğunu her zaman üzerimde taşıdım.
Filmleri çekerken, senaryoları okuduğumda bazı hususlara çok dikkat ederdim. Senaryo insanları birleştirmeliydi mesela. Türk sinemasında karakter oyuncularına da bakın Türk halkının değerlerini yansıtan rolleri tercih ederlerdi. Bana biri bir soru sormuştu 'Evde de filmlerdeki gibi misiniz?' diye. Ben bu soruya cevap vermek için yıllarımı harcadım. Yıllarca acı çektim. Hakikaten 'Hayatta filmlerdeki gibi miyim, yoksa filmler palavra mı?
Cüneyt Arkın, 2001 tarihli 'Adını Unutan Adam' ile 2014 yayın tarihli 'Fakir Gencin Hikayesi' eserlerinin ardından izleyicilerin merak edilen sorularını cevaplandırdığı yeni bir kitap hazırlığında olduğunu belirterek, kitaba 'Ne Olacak Bu Memleketin Hali?' başlığını koyacağını anlattı.
Bugüne kadar yer aldığı filmler arasında en beğendiği yapımın 'Vatandaş Rıza' olduğuna işaret eden usta oyuncu, gençlere Yaşar Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Kemal Tahir ve Lev Tolstoy'un eserlerini okuma önerisinde bulundu.
Eşi Betül Cüreklibatur'un da ara ara konuk olduğu yayını yaklaşık 2 bin kişi izledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!