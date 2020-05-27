Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti - Magazin haberleri

Takipçi kazanmak için yapılan bu tür haberlerden şikayetçi olduğunu belirten Cüneyt Arkın, "Özelikle bazı Facebook sayfalarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Tek dertleri beğeni ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmeyin. Bu bilgilendirmemi paylaşıp yanlış anlaşılmaların önüne geçerseniz sevinirim." dedi.