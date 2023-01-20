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Cumhuriyetin ilk radyo yayınlarından İş Sanat sahnesine

Giriş: 20.01.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhuriyetin ilk radyo yayınlarından İş Sanat sahnesine

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamındaki Şarkıların Cumhuriyeti konseri 27 Ocak Cuma günü İş Sanat’ta seyircisiyle buluşacak. Konserde, Dilek Türkan’a geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla birlikte bir senfoni orkestrası eşlik edecek

HABERTURK.COM

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında, İş Sanat, 27 Ocak Cuma, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda Dilek Türkan’ın solist olarak yer alacağı Şarkıların Cumhuriyeti konserini seyircisiyle buluşturacak.

Konserde, İstanbul Radyosu’nun ilk yayınlarında yer alan besteler, tangolar ve Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirilecek.

Ülkemizde ilk radyo yayıncılığı, Türkiye İş Bankası iştirakiyle kurulan Telsiz Telefon Şirketi tarafından başlatılmıştı.

1927’nin Mayıs ayında İstanbul’da, Ekim ayında Ankara’da düzenli yayınlarla dinleyicilerle buluşan İstanbul Radyosu’nun ilk içeriği müzikti ve izleyen günlerde klasik Türk musikisi programları Stüdyo Musiki Heyeti adı verilen gruplarca yürütülüyordu.

Radyo yayınlarıyla birlikte tek sesli müzikten çok sesliliğe geçişin yaşandığı yılların temsilcilerinden Udi Şekip Memduh Bey ile eşi İrfan Hanım ve radyodaki müzik yayınlarında piyano çalan Cemal Reşit Rey’in programlarından yola çıkarak hazırlanan konserin repertuvarı geçmişle günümüz arasında inşa edilen bağları yeniden anımsatacak.

Konserde, Dilek Türkan’a geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla birlikte bir senfoni orkestrası eşlik edecek.

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