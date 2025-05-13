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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cumhuriyetin 21 genç yıldızı 17 Mayıs'ta CRR'de

        Cumhuriyetin 21 genç yıldızı 17 Mayıs'ta CRR'de

        16–23 yaş arasındaki 21 genç müzisyen 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek 'Gençlik Bayramı Özel Konseri'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:11
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        Cumhuriyetin 21 genç yıldızı CRR'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu genç müzisyenlerle birlikte kutluyor. 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek “Gençlik Bayramı Özel Konseri”nde, 16–23 yaş arasındaki 21 genç müzisyen sanatseverlerle buluşacak. Genç sanatçıların yüksek potansiyeline sahne açan CRR’de gerçekleşecek konserle Cumhuriyetin kültürel mirasını devralacak yeni kuşağın müzikal duruşuna dikkat çekmek de amaçlanıyor. Dinleyiciler, bu konserde genç yorumcuların sanatsal yetkinliğini izleme ve çağdaş müzik sahnesinin geleceğine tanıklık etme imkânı bulacak.

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        Klasik dönemden çağdaş bestecilere, Fransız zarafetinden Azerbaycan halk ezgilerine uzanan repertuvarıyla gerçekleşecek Gençlik Bayramı Özel Konseri’nin açılışı; Beethoven’ın “Ghost” (Hayalet) lakabıyla anılan ve özellikle ikinci bölümündeki dramatik yapısıyla tanınan Piyanolu Üçlü No.1’in ilk bölümüyle yapılacak. Bu eserde kemanda Furkan Cicim, viyolonselde Sana Beidaghi ve piyanoda Fatma Ece Ergün yer alacak.

        Program, Mikhail Glinka’nın yoğun duygusal anlatımıyla örülü Viyola ve Piyano için Sonat’ının ilk bölümüyle devam edecek. Eserin yorumunda viyolada Ada Ulusan, piyanoda ise Vahit Ege Çakır sahnede olacak.

        İlk yarının sonunda, Fransız besteci Francis Poulenc’in incelikli ve çarpıcı müzikal anlatımıyla öne çıkan Flüt ve Piyano için Sonat’ı seslendirilecek. Flüt partisyonunda Yaren Hidayet Gezmiş, piyanoda ise Akif Emre Şibiroğlu yer alıyor.

        İkinci yarı, dört el piyano için düzenlenmiş Dvořák’ın Slav Dansı No.2 ve Brahms’ın iki unutulmaz Macar Dansı (No.1 ve No.5) ile açılacak. Bu bölümlerde Yahya Azimoğlu ve Bared Çağlıçubukçu izleyiciyle buluşacak.

        Devamında, Ayben Sever (flüt) ve Eda Vllaco (piyano), Widor’un Flüt ve Piyano için Süit’inden seçilmiş bölümleri yorumlayacak. Ardından Maya Devrim Tanyılmaz (flüt), Ateş Çevikel (klarnet), Zeynep Göktürk (arp), Furkan Ayhan ve Kaan Hopanoğlu (keman), Özge Koruk (viyola) ve Ece Uysal (viyolonsel), Maurice Ravel’in zarif orkestrasyonuyla dikkat çeken Introduction ve Allegro adlı yapıtını seslendirecek.

        Konserin finalinde ise, tar sanatçıları Naci Efe Aslan ve Görkem Kâmil Vurur ile piyanoda Baran Arpınar, Azerbaycan halk müziğinin hareketli ve ritmik yapısını yansıtan “Şahalo” oyun havasını yorumlayacak.

        Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüyle şekillenen vizyonunun müzik yoluyla vücut bulduğu bu konsere; Cumhuriyetin genç seslerine kulak vermek ve kültürel sürekliliğin temsilcilerini desteklemek isteyen tüm sanatseverler davetli. Konserin biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

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        #Cemal Reşit Rey
        #19 mayıs
        #Cumhuriyet
        #Gençlik ve Spor Bayramı
        #konser
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