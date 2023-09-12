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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma'

        'Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma'

        VakıfBank Kültür Yayınları, Cumhuriyetin 100'üncü yılını "Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma" çalışmasıyla kutluyor. Alanında uzman araştırmacıların makalelerinden derlenen "çalıştay", Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü ve kurumsal yapılarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihini inceliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:28
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        'Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma'
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        VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) tarih alanındaki uzmanların en güncel araştırmalarını bir araya getiren serisi “çalıştay” genişlemeye devam ediyor. Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne özel olarak Zekeriya Türkmen’in hazırladığı çalışma, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde kariyerlerinin bir döneminde çalışmış ve çalışmaya devam eden ya da onun eğitim kurumlarında tahsil görmüş 26 uzman araştırmacının makalelerinden oluşuyor. Çalışmada, “TBMM Ordularından, Cumhuriyet Ordusuna”, “NATO İttifakına Girişten 20. Yüzyılın Sonuna Türk Ordusu ve Milli Savunma”, “21. Yüzyılın Değişen Dünya Dengeleri ve Savaş Koşullarında Türk Ordusu ve Milli Savunma” başlıklı üç bölüm yer alıyor. Türk askeri kültürünün tarihsel gelişim sürecinin ele alındığı makalelerde, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş evresine, Türk İstiklâl Harbi ve Atatürk Dönemi’ne, 2. Dünya Savaşı ve NATO ittifakı sonrası Türk ordusunun ve savunma sisteminin değişimi ve dönüşümü irdeleniyor.

        Cumhuriyet Dönemi’nin köklü askeri tarihi

        “Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma”, bir asırlık dönemde Türk ordusunun toplumsal ve psikolojik alanda geçirdiği evrimsel süreçlerden, askeri teknolojinin ve eğitimin gelişimine; kara, hava, deniz ve jandarma komutanlıklarından, orduda yapılan modernizasyon çalışmalarına fotoğraf ve belgelerle bilimsel bir bakış sunuyor.

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        #  VakıfBank Kültür Yayınları
        #Cumhuriyet
        #100. yıl
        #Kitap
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