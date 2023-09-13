Cumhuriyet’in 100. yılında nüfusun seyri

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Salt, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin tarihini ve toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri odağına alan bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Farklı alanlardan akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan programda, Salt’ın sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan sergi projeleri, konuşmalar ve film gösterimleri yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Didem Danış, 19 Eylül Salı günü saat 18.30’da Salt Galata, Atölye II-III’te “Türkiye'de Nüfusun Seyri: Değişen Toplumun İzinde” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Türkiye nüfusunun yapısı ve seyrini odağına alan konuşmada, modernleşme ve kentleşme başta olmak üzere toplumsal dönüşümlere paralel olarak değişen demografinin dinamikleri ele alınacak. Bir toplumu anlamanın temel ögelerinden biri olarak mevcut yapı ve muhtemel geleceğe yönelik önemli bulgular sunan nüfus değişimi değerlendirilirken, Türkiye’deki farklı nüfus politikalarının izi sürülecek. Doğurganlık, ölüm ve göç verilerindeki güncel değişimlerin yanı sıra nüfus yapısı ve özelliklerini etkilemeye yönelik politikalar irdelenecek.