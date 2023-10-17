Cumhuriyetin 100. yılına özel dijital sergi

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Samsung Electronics Türkiye, dART Platformu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına, dijital sanat aracılığıyla eser üreten genç sanatçıları desteklemek amacıyla "Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi" temasıyla yeni bir sergiye ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Sergi, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Özçetin, Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan ve Dijital Sanatçı, Sanat Tarihçisi Hakan Yılmaz'dan oluşan değerlendirme kurulu tarafından seçilecek eserlerden oluşacak. Sergi projesi, Cumhuriyetin derin mirasını ve tarihsel süreçte gerçekleştirilen önemli adımları öne çıkarırken, genç sanatçıları dijital sanatın sunduğu olanaklarla geçmişle gelecek arasında ilham veren bir köprü kurmaya teşvik edeceği vurgulandı.

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Koreli üreticinin Türkiye temsilciliği tarafından düzenlenen serginin genç sanatçıların yaratıcılığını ve toplumsal kolektif hafızanın üretimini destekleyerek bir arada olmanın önemini vurgulayacağı da açıklandı.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

38 yaşını aşmamış, dijital sanatlar alanında üretim yapmış ve bu alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabiliyor. Başvurular dart@samsung.com adresine e-posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2023

Katılımcı Listesinin Açıklanması: 2 Kasım 2023

Sergi Tarihleri: 8 Kasım - 30 Kasım 2023

Başvuruların, Esra Özkan, Hakan Yılmaz ve Burak Özçetin'den oluşan seçici kurul tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirileceği belirtildi:

Hikaye/Metin: Biçim-içerik ilişkisi, eserin adı, metni ve eser arasındaki korelasyonlar incelenecek.

Kompozisyon: Eser metninde anlatılan hikaye ile oluşturulan kompozisyonun ilişkisi değerlendirilecek.

Teknoloji Kullanımı: Üretim kalitesi, teknik yeterlilik ve eserin tamamlanma şekli göz önünde bulundurulacak.

Estetik: Eserin görsel uyumu, renk seçimi, doku ve genel tasarım estetiği değerlendirme kriteri olarak ele alınacak.

Seçici kurul, başvuruları 1 Kasım 2023 tarihine kadar değerlendirecek ve sonuçlar 2 Kasım 2023 tarihinde e-posta yoluyla duyurulacak. Sanatseverler, sanat ve tarihin dijital bir platformda buluştuğu bu özel sergiye dair tüm detaylara https://www.samsung.com/tr/dart/ adresinden ulaşabilirler.