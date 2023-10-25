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        Haberler Yaşam Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde

        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde

        Türk milleti, bir asır önce Cumhuriyet'in ilanı ile yeni bir döneme uyandı. Cumhuriyet'e giden süreç ve sonrasında yaşananlara, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle saklanan tarihi belgeler ışık tutuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:31
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        • 1

          Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nde bir asırdır saklanan Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasına ilişkin tarihi belgeler anlatıldı. AA'nın haberine göre Devlet Arşivleri'nde saklanan kayıtlar arasında, yeni devletin yönetim biçiminin, 'Cumhuriyet' olduğunun duyurulduğu belge dikkati çekiyor. Belgelerde, TBMM'nin 29 Ekim 1923'teki toplantısında, Türkiye Devleti hükümet şeklinin Cumhuriyet olarak kabul edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçildiği bilgisi ile bunun İstanbul'daki sefir ve mümessillere Dersaadet Murahhaslığınca tebliğ edildiği görülüyor. Cumhuriyet'in ilanının, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da geniş yankı uyandırdığı tarihi belgelerde yer buluyor. İşte o kareler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Yurt dışında kullanılacak resmi mühürlerin Türk Devleti'ne ait olduğunun anlaşılması için 'Türkiye Cumhuriyeti' sözünün kullanılması hakkındaki belge...

        • 3

          Cumhuriyet'in yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın tebrikleri öğleden sonra kabul edeceği ve kabul sırasına ilişkin bilgilere yer veriliyor.

        • 4

          30 Mart 1924 tarihli belgede Atatürk inkılaplarının uygulanması konusunda devlet görevlilerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri, ihmali olanların ise görevden alınmalarına dair bilgiler...

        • 5

          Bazı ülke temsilcilerinin Mustafa Kemal Paşa'ya iletilmek üzere, İstanbul Murahhası Adnan Bey'e gönderdikleri 1 Kasım 1923 tarihli belgelerdeki Fransızca ve İngilizce kutlama mesajları, Cumhuriyet'in ilanının yurt dışındaki etkisini gözler önüne seriyor.

        • 6

          Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları için günün anlam ve özelliğini anlatan farklı alanlarda kullanılabilecek logo tasarımları da arşivlerde muhafaza ediliyor.

        • 7

          16 Mart 1924 tarihli belgede, Cumhuriyet unvanıyla çıkarılacak ajanda, takvim ve defterlere resminin basılması hususunda Mustafa Kemal Paşa'nın izninin, Ticaret Bakanlığına bildirildiği belirtiliyor.

        • 8

          İnkılapların halka doğru iletilmesinin önemine işaret eden bir belgede de Atatürk inkılapları ruhuna uygun olarak halkı aydınlatan müftülere takdirname verildiği görülüyor.

        • 9

          Bazı ülke temsilcilerinin Mustafa Kemal Paşa'ya iletilmek üzere, İstanbul Murahhası Adnan Bey'e gönderdikleri 1 Kasım 1923 tarihli belgelerdeki Fransızca ve İngilizce kutlama mesajları, Cumhuriyet'in ilanının yurt dışındaki etkisini gözler önüne seriyor.

        • 10

          1 Kasım 1923 tarihli belgelerdeki Fransızca ve İngilizce kutlama mesajları...

        • 11

          Türk limanlarında bulunan müttefik harp gemilerinin de top atışı yaptığı ve gemileri alay sancaklarıyla donatarak, kutlamalara katıldıklarına ilişkin bilgiler 30 Ekim 1923 tarihli belgede dikkati çekiyor.

        • 12

          Belgelerde, TBMM'nin 29 Ekim 1923'teki toplantısında, Türkiye Devleti hükümet şeklinin Cumhuriyet olarak kabul edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçildiği bilgisi ile bunun İstanbul'daki sefir ve mümessillere Dersaadet Murahhaslığınca tebliğ edildiği görülüyor.

        • 13

          Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için günün anlam ve özelliğini anlatan farklı alanlarda kullanılabilecek logo tasarımlarından bir kare daha...

        • 14

          TBMM'nin 29 Ekim 1923'teki toplantısında Türkiye Devleti hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğunun kabul edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçildiği bilgisine yer veren belge

        • 15

          Belgede, Türk dilinde Latin harflerinin uygulanmasını görüşmek üzere bir heyet kurulmasının bilgisi veriliyor.

        • 16

          16 Mart 1924 tarihli belgede, Cumhuriyet unvanıyla çıkarılacak ajanda, takvim ve defterlere resminin basılması hususunda Mustafa Kemal Paşa'nın izninin, Ticaret Bakanlığına bildirildiği belirtiliyor.

        • 17

          Aralarında Amerika'nın 1919'un sonlarında İstanbul'da yüksek komiser olarak görevlendirdiği Tuğamiral Mark Lambert Bristol'un da bulunduğu bazı ülke temsilcilerinin Mustafa Kemal Paşa'ya iletilmek üzere, İstanbul Murahhası Adnan Bey'e gönderdikleri 1 Kasım 1923 tarihli belgelerdeki Fransızca ve İngilizce kutlama mesajları...

        • 18

          5 Mart 1924 tarihli belgede hutbelerde ad anmaksızın millet ve cumhuriyetin saadet ve selameti için dua edilmesi hususunda vilayetlere tebligatta bulunulduğu aktarılıyor.

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