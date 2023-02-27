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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ne zaman? ERKEN SEÇİM SİNYALİ! Seçimler ertelenecek mi?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ne zaman? 18 Haziran'da yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim tarihlerinin erkene alınıp alınmayacağı peş peşe gelen açıklamaların ardından kamuoyunda merak edilip araştırılıyor. Peki, seçimler erkene alınacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihle ilgili sinyal geldi. İşte erken seçim ihtimaliyle ilgili son açıklamalar...

Giriş: 27.02.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 18 Haziran'da yapılacak 2023 Milletvekili Genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi veya erkene alınması kamuoyunda yüksek sesle konuşuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan erken seçimle ilgili dikkat çeken açıklamlar gelmişti. Bu açıklamların ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tarihiyle ilgili sinyal niteliğinde bir açıklama geldi. 

  • CUMHUR İTTİFAKI'NDAN İLK AÇIKLAMALAR

    Cumhur İttifakı'ndan olası erken seçimle iligli üst düzeyden ilk açıklamlar illiyetçi Hareket Partisi MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan geldi.

    Genel seçim tarihi araştırmaları peş peşe gelen açıklamaların ardından gündeme geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak "Bu bir erken seçim değildir" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 14 MAYIS'I İŞARET ETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada doğrudan tarih vermese de dolaylı olarak seçim tarinden 14 Mayıs olarak söz etti.

    İşte Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret ettiği konuşma:

    Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.

    Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız.

  • SEÇİMLER ERTELENECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamları sonrası kulislerde seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs ihtimali üzerinde durulurken 6 Şuabt'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası seçimlerin ertelenme olasılığı konuşulmaya başlandı.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin bir defaya mahsus olmak üzere başka bir zaman yapılması gerektiğini belirtti.

    Arınç, seçimleri erteleme konusundaki “naçizane düşüncelerim" diye şu ifadelere yer verdi:

    Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir.

    İkinci tercihim Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Seçimleri'nin ötelenerek Kasım 2023'de yapılmasıdır.

    Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır.

  • CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN NET AÇIKLAMA GELDİ!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin depremlerle ilgili sorularını yanıtladı. Altun "Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor. Vatandaşlarımız da AFAD başta olmak üzere yardım faaliyetlerinde bulunan kurumlara maddi ve ayni desteklerini esirgemiyor. Gerçekten de Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü bu zor dönemde açıkça ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

  • MUHALEFET SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE KARŞI

    Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerin ertlenmesinin gerkmediğini depremden çok fazla etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için de çözümler bulunabileceğini söyledi. 

    Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "YSK, seçimi erteleyemez. Bunun için yetkisi yok. Seçim zamanında yapılacak” dedi.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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