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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuştu - Savunma Sanayi Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuştu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı, yüzde 20 yerlilikten şu an yüzde 80'lere geldik. Yakın gelecekte inşallah 10 milyar dolar ihracatı aşacağız, bunu görüyoruz. Geçmişte paramızla alamadığımız savunma sanayisi ürünlerini, bugün biz başkalarına parası mukabilinde satacak konuma geldik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:07
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        'Savunma sanayisinde devrim yapıldı'
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        Yılmaz, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF'25) açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli buluşmanın, devletin beşeri kalkınma vizyonunu genç kuşaklarla buluşturma iradesinin güçlü bir örneği olduğunu söyledi.

        Kalkınmanın en önemli hedefinin, insana hizmet ve insanın yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu anlatan Yılmaz, "İyi insan potansiyeliniz varsa, diğer tüm meseleleri aşma imkanınız var demektir. İşte bu fuar, insan odaklı, insan merkezli kalkınma anlayışımızın çok ciddi yansımasıdır. Erzurum'un EİT 2025 Turizm Başkenti ünvanı, siz gençler için turizm, kültür, organizasyon ve girişimcilik alanlarında yepyeni fırsatların kapılarını aralıyor. KUDAKAF'25 ise Erzurum ve çevre illerin yükselen potansiyelini, burada bulunan kıymetli kurumlarla, sizlerin enerjisi ve yetenekleriyle buluşturarak, geleceğinize yön vermeniz için önemli zemin sunuyor." diye konuştu.

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        Üniversiteler denilince akla ilk, eğitim, araştırma ve sosyal fonksiyonların geldiğine işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Üniversitelerimizin birinci fonksiyonu eğitimdir, insanlığın bugüne kadar biriktirdiği bilgiyi gelecek nesillere aktarma olmalı ve bunu çok kaliteli yapmaları lazım. İkinci fonksiyonu, araştırma yani bugüne kadar gelmiş bilginin üzerine yeni bilgiler ilave etme, bu noktada da araştırma fonksiyonu çok önemlidir. Ama en az eğitim ve araştırma fonksiyonu kadar sosyal fonksiyon da önemli, ben buna 'kalkınma fonksiyonu' diyorum, bilgiyi kullanma meselesi. Bir üniversite bu bilgilerle içinde bulduğu toplumu dönüştüremiyorsa, fayda sağlamıyorsa, o toplumun önüne yeni projeler, yeni fikirler, ufuklar açamıyorsa, kalkınma fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getirememiştir."

        "Üniversitelerimizde zihinsel duvarlar olmamalı"

        Yılmaz, son dönemde birçok üniversite açtıklarını anımsattı.

        Yeni nesil üniversitelerin, çevresine, topluma, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine fayda sağlaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Üniversiteler, sanayi ile işbirliği yaparak yerel yönetimlerle, çiftçilerle, bütün toplumsal kesimlerle bağlarını güçlü tutarak, etrafına duvarlar, zihinsel duvarlar örmeden, fiziki duvarlar olabilir ona bir şey demiyorum ama kesinlikle üniversitelerimizde zihinsel duvarlar olmamalı, açık sistemler olarak topluma fayda üretmeliler, toplumun hizmetinde olmalılar. Buradaki rektörlerimizin hepsinin bu anlayışta olduğunu biliyorum, hepsine de yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

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        Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu altyapıyla bu noktada öncü üniversite rolü oynama devam ettiğini söyleyen Yılmaz, 9 üniversitenin bir araya gelmesiyle KUDAKAF'25'in oluştuğunu belirtti.

        Yılmaz, kariyer fuarının, gençlerin yalnızca iş ve staj imkanlarıyla değil, yönelişleriyle ve hayalleriyle de buluştuğu alanlar olduğunu ifade ederek, fuarda kurulan her temasın, yarının başarılarına açılan yeni bir kapı olduğunu kaydetti.

        Ülkenin yükseköğretim altyapısına son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Son 20 yılda birçok yeni üniversite kurduk, üniversitelerimizin araştırma altyapılarına büyük yatırımlar yaptık. Şimdi işte onun semerelerini görme dönemindeyiz." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enerji koridorlarının kavşağında yer alan Erzurum'un, lojistikten turizme pek çok sektörde uluslararası ölçekte kariyer imkanı sunduğunu belirterek, şehrin güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

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        "Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı"

        Çok önemli kurumların yer aldığı KUDAKAF'25'te ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayisi şirketlerinin, mühendislikten yazılıma, teknoloji geliştirmeden AR-GE'ye kadar birçok alanda gençlere eşsiz fırsatlar sunduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı, yüzde 20 yerlilikten şu an yüzde 80'lere geldik. Yakın gelecekte inşallah 10 milyar dolar ihracatı aşacağız, bunu görüyoruz. Geçmişte paramızla alamadığımız savunma sanayisi ürünlerini, bugün biz başkalarına parası mukabilinde satacak konuma geldik. Bu da güçlü bir siyasi iradeyle oldu. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle bugünlere geldik. Aynısını şimdi sağlık endüstrilerinde yapmamız lazım, belki mesafe aldık ama daha çok almamız lazım."

        Yılmaz, gençlere sunulan bu hizmetten dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ekibine, fuara katılan tüm rektör ve öğrencilere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Rektör Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a plaket ve hediye takdiminde bulundu.

        Öğrencilerle kurdele keserek fuarın açılışını yapan Yılmaz, daha sonra salon ve stantları gezerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakamlar, belediye başkanları, çevre illerden rektörler ve vali yardımcıları, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

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