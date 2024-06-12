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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı İspanya ve İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:30
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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

        Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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