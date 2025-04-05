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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Tunç, Avukatlar Günü'nü kutladı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Tunç, Avukatlar Günü'nü kutladı

        Avukat Günü'nde bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kutlamalar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:21
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        Avukat Günü'nü kutladılar
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik etti.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Adaletin tecelli etmesine katkı veren, hak arayışına rehberlik eden tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Toplumumuzda hukuk bilincinin yerleşmesine ve demokratik hukuk devletinin güçlenmesine sundukları katkılardan dolayı her birine şükranlarımı sunuyorum."

        BAKAN TUNÇ'TAN HUKUK DEVLETİ VURGUSU

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve hukuk devleti ilkesini birlikte yüceltmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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        Bakan Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, avukatlık mesleğinin önemine dikkati çekti.

        Avukatlar Günü'nü kutlayan Tunç, avukatların yalnızca birer hak savunucusu değil, aynı zamanda toplumsal barışın, bireyin hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunun altını çizdi.

        Tunç, savunma makamının adalet sistemi içindeki yerinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, bağımsız, tarafsız ve etkin yargı için güçlü savunmanın gerekliliğine işaret etti.

        Hukuk ve adalet için emek veren, mesleğini büyük özveriyle sürdüren tüm avukatlara teşekkür eden Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve hukuk devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        #cevdet yılmaz
        #Yılmaz Tunç
        #Avukatlar Günü
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