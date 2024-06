Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde sigara kullanımında gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.

"Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında, yurttan ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

"HER YIL 85 BİN İNSANIMIZI TÜTÜN CANAVARINA KURBAN VERİYORUZ"

Erdoğan, mevcut rakamların, sorunun ürkütücü boyutunu gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz; tütün sadece insanı zehirlemiyor, aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı, tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor. Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak, içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde, tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor."