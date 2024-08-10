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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:07
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        Haniye'nin oğullarını kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

        Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye’yi kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

        Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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