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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal eski Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal eski Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:37
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        Eski Senegal Cumhurbaşkanı'na telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal'de marttaki seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken, yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall'ın 25 Mayıs Afrika Günü'nü de tebrik etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Macky Sall
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