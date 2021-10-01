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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlar da verdi.

'ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ'

Enflasyon tehlikesinin büyüdüğü bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan “Enflasyon sorununu göz ardı etmiyoruz, gelişmiş ülkelerin aksine enflasyonla ilk defa karşılaşmıyoruz, bu konuda çok daha fazla deneyime sahibiz. Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız" diye konuştu.

Fahiş fiyat tartışmalarına da değinen Erdoğan rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceklerini belirtti.

'TCMB'NİN REZERVİ 122 MİLYAR DOLAR OLDU'

Emtia fiyatlarında keskin artışlar yaşandığına dikkat çeken Erdoğan ''Son 8 yılda yaşadığımız olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye yansımaları olmuştur, salgında da işte böyle bir durumla karşılaştık. Bu sınamalar içinde ekonominin insana dokunan yönü ve diğer alanların itici gücü olması nedeniyle ayrı bir önemi var. Ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Merkez Bankası rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Küresel ekonominin temel belirleyici ürünler başta olmak üzere emtia fiyatlarında keskin artışlar yaşanıyor. Tedarik zincirindeki aksama sürüyor. İşsizlik küresel bir sorun olarak varlığını sürdürürken pek çok ülkede bütçe açıkları tarih seviyeye ulaştı. Arz talep dengesinin bozulduğu bir dönemdeyiz. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ciddi bir yönetim krizi içindeler.'' dedi.

Yatırımlar ve net ihracatın büyümeye oldukça yüksek katkı sağladığını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: ''2021'i yüzde 9'luk büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. OVP dönemi boyunca yıllık ortalama yüzde 5.3 büyümeyi, milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatta tarihimizin en iyi seviyelerine ulaştık, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı oldukça iyi bir yere geldi. İhracatımızdaki bu gelişmenin gerisinde Türk sanayisinin başarısı vardır. Özel sektörün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde cari açık sorunundan kurtulabileceğimize inanıyorum. Öncelikle uluslararası yatırımların ölçeğini daha yukarılara çekmek istiyoruz.''

'ŞİRKETLERİN BANKALARA BAĞIMLILIĞINI AZALMALARINI İSTİYORUZ'

Erdoğan, şirketlerden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını beklediklerini kaydetti.