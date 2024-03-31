Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa bir süre önce malum milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icraa ettik. Arka arkaya bu kadar kısa bir sürede bu iki seçim milletimizi yordu, bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icraa etmek sureti ile yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak." dedi.