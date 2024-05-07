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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Al Sabah'ı karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Al Sabah'ı karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'da gelen Kuveyt Emiri Al Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:42
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        Kuveyt Emiri Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Al Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Kuveyt Emiri
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