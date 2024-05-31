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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:18
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #kosova
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