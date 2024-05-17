Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Tokayev'in doğum gününü de kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.
Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.