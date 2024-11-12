Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Milatovic bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.