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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ lideriyle görüştü
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        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Milatovic bir araya geldi.

        Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.

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