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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrasında Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle buluştu. Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:49
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        Karabağ Savaşı şehitlerinin aileleriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.

        Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

        Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Azerbaycan
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